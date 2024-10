Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltene Eröffnung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es unter dem Einfluss uneindeutiger Vorgaben am Mittwoch zunächst ruhig angehen lassen. Der DAX sollte sich über 19.000 Punkten behaupten, nachdem er tags zuvor die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigt hatte. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,14 Prozent auf 19.093 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor, der hierzulande nicht soviel Gewicht hat. Die globalen Vorgaben sind aber gemischt, denn in China bekam die jüngste Kursrally zuletzt einen herben Dämpfer. Dort wächst die Sorge, dass die für Kurssprünge nach oben verantwortlichen Konjunkturimpulse nicht ausreichen könnten, um die Anleger von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes zu überzeugen.

Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets bemerkte mit Blick auf die 19.000 Punkte beim Dax: "Zurück über der Unterstützung kommt erstmal kein weiterer Verkaufsdruck auf, bevor nicht die Daten in der zweiten Wochenhälfte eventuell eine neue Richtung vorgeben." Wichtig für die wieder umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.

Auch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, "könnte tiefere Einblicke in den Diskussionsverlauf und das Stimmungsbild innerhalb der Fed liefern", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Unabhängig von den Erkenntnissen aus der letzten Sitzung spricht aufgrund des zuletzt erholten Arbeitsmarktes aktuell alles für eine Senkung um 0,25 Prozent bei der nächsten Sitzung. Stand jetzt wird sich die XL-Senkung nicht wiederholen", glaubt der Experte.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage zur Wochenmitte bislang sehr übersichtlich. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Continental, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 1,4 Prozent zulegten. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Analysten-Briefing vor dem Quartalsbericht. Es drohe also keine Gewinnwarnung , was für einen Kurssprung ausreichen könnte.

Die Papiere von Nordex gewannen auf Tradegate 1,2 Prozent. Der Windturbinenbauer verzeichnete im dritten Quartal ein geringeres Neugeschäft, jedoch zu merklich höheren Preisen. In den ersten neun Monaten ergab sich damit ein Plus im Neugeschäft von vier Prozent. Die Preise stiegen dabei leicht./edh/stk