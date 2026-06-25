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25.06.2026 08:18:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsauftakt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Vortagesverlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt relativ lethargisch in den Handel am Donnerstag starten. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent höher bei 24.760 Punkten. Zur Wochenmitte war der Leitindex zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt, hatte sich im späten Geschäft aber wieder etwas gefangen.

In den wichtigsten US-Indizes ging es am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende noch auf neue Tagestiefs. Umso besser sind allerdings die Vorgaben am Morgen aus Asien. Hier zogen Halbleiterwerte wieder stark an und trieben den japanischen Nikkei 225 sowie den südkoreanischen Kospi wieder auf ihre jüngsten Rekorde zu. Die Highflyer Kioxia und SK Hynix planen auch ein US-Listing, was gut ankam.

Derweil sinken die Ölpreise weiter. Tags zuvor hatten sie ihren zwischenzeitlich immensen Anstieg seit März im Zuge des Nahost-Kriegs wieder komplett abgegeben.

Aus Branchensicht sollten Halbleiterwerte im Fokus stehen, nachdem der US-Speicherchip-Spezialist Micron (Micron Technology) dank des KI-Booms unerwartet starke Quartalszahlen präsentiert hatte. Auch der Ausblick fiel deutlich besser als von Analysten erwartet aus. Die Micron-Aktie schoss im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um knapp 20 Prozent nach oben. Das äußerst hohe Ertragsziel von Micron sei ein neuer Impulsgeber für das internationale KI-Geschäft, kommentierte ein Händler am Morgen. Die Aktien von Infineon, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) verbuchten auf Tradegate Kursaufschläge von bis zu 6 Prozent.

Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) gibt die Mehrheit an seiner Großmotorentochter Everllence ab. Die Wolfsburger haben sich mit dem Finanzinvestor Bain Capital auf den Verkauf von 51 Prozent der Anteile verständigt und erhalten einen Erlös von 7,4 Milliarden Euro. Der Konzern will mittelfristig mit 49 Prozent am Unternehmen beteiligt bleiben. Dies sei ein schöner einmaliger Mittelzufluss für den Autobauer, liege aber unter der von ihm erhofften Bewertung von 8 bis 9 Milliarden Euro, erklärte ein Händler in einer ersten Reaktion.

Die WM-Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind nach Angaben von adidas-Vorstandschef Björn Gulden ein Verkaufsschlager. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert. Der Sportartikelhersteller sei "super zufrieden" mit seinen weltweiten Verkaufszahlen.

Vonovia (Vonovia SE) könnten von einer Kaufempfehlung der Analysten von Deutsche Bank Research für die Titel des Immobilienkonzerns profitieren.

Die Anteilsscheine von Grand City Properties, Aroundtown (Aroundtown SA) sowie Eckert & Ziegler (EckertZiegler) dürften rein optisch im Minus notieren, da sie am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden./edh/stk

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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