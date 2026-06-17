DAX 40

25 025,42
90,75
0,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
17.06.2026 08:22:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Zinsentscheid im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte das Ringen um die 25.000-Punkte-Marke am Mittwoch vorerst verlieren. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche darüber schon abgedreht und nun droht ihm ein moderater Rücksetzer unter die Tausendermarke. Vorsicht prägt vor dem US-Zinsentscheid am Abend das Geschehen.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX einen Start bei 24.835 Punkten. Damit liegt die Indikation 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Auch die 21-Tage-Linie kommt damit wieder nah.

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets spricht von "Berührungsängsten mit den 25.000 Punkten". Es mangele dem Dax an einem "zündenden Funken" für den Ausbruch nach oben. Das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) und der fulminante SpaceX-Börsengang zögen zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, die anderen Märkten fehlten.

In New York hatte der SpaceX-Schwung am Vorabend jedoch merklich nachgelassen, bei Technologiewerten wurden dort generell Gewinne mitgenommen. Dem Dow Jones Industrial war zwar ein Rekord gelungen, doch in der Gesamttendenz hielten sich Anleger zurück angesichts der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Dies zeigte sich dann auch in Asien.

Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, aber im Mittelpunkt des Interesses stehen wohl Warshs Äußerungen. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro. Er sieht Warsh in einem Dilemma zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Forderung niedrigerer Zinsen durch US-Präsident Donald Trump. Sollten Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden oder Antworten ausweichend wirken, geht Wienke davon aus, dass dies die Nervosität der Anleger erhöhen würde.

Im Dax dürfte sich die Gewinnwarnung von BMW negativ auf den gesamten Autosektor auswirken. Am Vorabend hatte der Autobauer aus München nach Börsenschluss die Anleger mit gekappten Prognosen (BMW) überrascht. Gründe sind die Marktschwäche in China und der Iran-Krieg. Gleich mehrere Experten sprachen von einer "großen" oder "bedeutenden" Gewinnwarnung.

Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die BMW-Aktien vorbörslich deutlich um acht Prozent abwärts, unter 63 Euro droht ihnen im Xetra-Handel ein Tief seit 2020. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sieht einen Weckruf für die gesamte Branche. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) werden auch im Minus erwartet./tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 023,74 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Wall Street mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen