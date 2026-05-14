DAX 40

24 096,09
-360,17
-1,47 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
14.05.2026 08:19:40

Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Stabilisierung - Xi-Trump-Treffen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.257 Punkte. Damit würde sich der Dax über der 200-Tage-Durchschnittslinie für den längerfristigen Trend halten.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, schrieb am Morgen, die Anleger setzten auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden Supermächten. Doch wo hohe Erwartungen vorherrschten, gebe es auch immer ein hohes Enttäuschungspotenzial. So seien angesichts der Rekordhöhen an den US-Börsen die Risiken im Fall enttäuschender Nachrichten aus China hoch.

Bei dem Treffen der beiden Staatschefs dürfte auch der Iran-Krieg eine Rolle spielen, nachdem mit der Straße von Hormus auch eine für China wichtige Handelsroute aus dem Persischen Golf seit Kriegsbeginn Ende Februar faktisch geschlossen ist. Die Ölpreise - für Anleger seit Kriegsbeginn noch mehr als sonst Indikator für Konjunkturhoffnungen oder -sorgen - haben sich zuletzt mit deutlich über 100 Dollar für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf hohem Niveau gehalten.

Nach heißen Tagen der Berichtssaison dürfte es unternehmensseitig am deutschen Aktienmarkt ruhig zugehen. Im Dax werden BMW, Deutsche Börse und Heidelberg Materials mit Dividendenabschlag gehandelt, die Kurse erscheinen also nur optisch niedriger.

Im Techsektor könnten die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Cisco beeinflussen. Der Netzwerk-Ausrüster rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem erheblich besseren Geschäft mit sogenannten Hyperscalern./ajx/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 121,35 -1,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen