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12.08.2026 08:20:39

Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Neue Impulse könnten im frühen Handel von der Berichtssaison kommen, die nochmals Gas gibt. Knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart signalisierte der X-DAX, dass der Dax mit 26.403 Punkten wenige Punkte zulegen könnte.

Tags zuvor hatte der Dax mit seinem Rekord sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen sind nun nicht eindeutig: Im späten Handel war es an der Wall Street noch etwas abwärts gegangen, doch in Japan und Südkorea zeigten sich die Börsen am Morgen in gutver Verfassung. Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise neuerdings wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. Laut der Helaba wirken diese Entwicklungen belastend.

"Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin. Im Fokus stehen deshalb auch die Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Es zeichne sich ab, dass das Inflationsziel der US-Notenbank Fed weiterhin verfehlt werde.

Unter den Dax-Werten könnten die Zahlen des Energiekonzerns Eon (EON SE), des Rückversicherers Hannover Rück und des Chemikalienhändlers Brenntag (Brenntag SE) von Interesse sein, wobei von letzterem bereits Eckdaten und eine Prognoseerhöhung bekannt waren. Richtig begeistern kann die Anleger in ersten Reaktionen keine der drei Aktien.

Die Titel von Eon gaben vorbörslich leicht nach, weil wetterbedingt verzögerte Investitionen das Ergebniswachstum bremsen. Erste Stimmen sagen, dass die Erwartungen von dem Energiekonzern erfüllt wurden. Jene von Hannover Rück legten derweil im Tradegate-Handel 0,8 Prozent zu, denn das Unternehmen hält trotz Preisverfall an seinem Gewinnziel fest. Bei Brenntag betrug das Plus ein halbes Prozent.

Größere, positiv Bewegungen gibt es im Tradegate-Handel im MDAX bei den Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), K+S (K+S) und JENOPTIK, die vorbörslich zwischen 2,3 und 5,4 Prozent stiegen nach Zahlenvorlagen oder Aussagen zum Ausblick.

Einen Abschlag von 2,3 Prozent gab es dagegen beim Reisekonzern TUI, der mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlte./tih/mis

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