Aktien Frankfurt Ausblick: Zähe Erholung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprig verlaufende Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden am Freitagmorgen moderate Gewinne erwartet. Erstmals seit Mitte November könnte der Dax wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überschreiten. Der X-DAX indizierte den DAX mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 23.927 Zähler aber noch unter dieser Hürde.

"Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Für die Börsenwoche deutet sich ein moderates Plus an.

Auch außerhalb Deutschlands dürften sich die Börsen stabil zeigen. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird wie der Dax gut behauptet erwartet.

Kursbewegendes zu Einzeltiteln ist Mangelware. Aktien von Kion (KION GROUP) verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate 3 Prozent. Die Citigroup strich die Kaufempfehlung für die Papiere des Herstellers von Logistiktechnik.

Die Anteile von SCHOTT Pharma büßten vorbörslich knapp 4 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche als enttäuschend./bek/jha/