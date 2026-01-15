Aktien Frankfurt: Dax-Anleger warten auf richtungsweisende Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte hat sich der DAX am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Der Mangel an richtungsweisenden Impulsen könnte am Nachmittag mit US-Wirtschaftsdaten enden.

Zur Mittagszeit zeigte sich der deutsche Leitindex prozentual unverändert bei 25.287 Punkten. Am Dienstag hatte der Dax in einer siebentägigen Rekordjagd erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft. Am Mittwoch dann gab er moderat nach.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, sank am Donnerstagmittag um 0,2 Prozent auf 31.728 Punkte.

Nach Wirtschaftsdaten am Vortag, die Beobachtern zufolge eher gegen bald weitere Leitzinssenkungen in der weltgrößten Volkswirtschaft sprechen, dürften an diesem Tag der Empire-State- und der Philadelphia-Fed-Index sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den Fokus rücken.

"Präsident Trump hat zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die anstehenden Daten dürften daher nun wichtige Hinweise auf die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe zu Beginn des neuen Jahres liefern. "Nachdem die Stimmungsindizes zuletzt eher enttäuscht haben, wird nun mit Verbesserungen gerechnet."

Angesichts der im Dezember gesunkenen Arbeitslosenquote und den sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe spreche auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Einzelhandelsumsätze "nichts für eine weitere Zinssenkung bereits in diesem Monat", schrieben sie. Dabei verwiesen die Helaba-Analysten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg darauf, dass der Markt aktuell bis Ende des Jahres 2026 von zwei kleinen Senkungsschritten ausgehe, diese aber bereits vollständig in die Kurse eingepreist seien.

Im Dax zählten adidas an einem Rückschlag zum Jahresbeginn zu den Favoriten mit plus 1,5 Prozent. Ein positiver Kommentar zum Sportartikelhersteller der Bank Santander, in dem die Bewertung der Aktie mit "Outperform" aufgenommen wurde, gab Auftrieb.

RWE (RWE) stiegen um 1,7 Prozent. Das Papier des Energieversorgers profitierte weiter vom Erfolg bei der Offshore-Wind-Auktion in Großbritannien. Die Bank of America setzte nun ihr Kursziel für die Aktie um 3 auf 59 Euro hoch und bekräftigte ihre Kaufempfehlung.

Die Vorzugsaktie von Henkel (Henkel vz) mischte sich unterdessen unter die Schlusslichter im Dax und gab um 1,3 Prozent nach. Konkurrent H.B. Fuller (H B Fuller) hatte tags zuvor mit seinem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Die Zahlen des US-Klebstoffherstellers für das vierte Quartal 2025 waren zudem durchwachsen ausgefallen.

Im MDax und SDAX profitierten Aktien aus der Halbleiterbranche von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Der weltweit führende taiwanesische Auftragsfertiger von Chips übertraf mit einem starken Gewinnwachstum im Schlussquartal 2025 die Erwartungen und zeigte sich auch optimistisch für das erste Quartal. Zudem erwartet TSMC 2026 hohe Investitionen, was alles in allem die optimistischen Signale von Chipdesignern hinsichtlich der Nachfrage nach KI-Hardware bestätige, hieß es am Markt.

Aixtron (AIXTRON SE) stiegen um 4,7 Prozent. Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Siltronic legten zwischen vier und fünf Prozent zu./ck/stk

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---