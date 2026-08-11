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11.08.2026 09:16:39

Aktien Frankfurt: Dax bleibt in Rekordnähe trotz Iran-Sorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag in Reichweite seines Rekordes geblieben. Der Leitindex trotzt den ausbleibenden Fortschritten für eine Lösung des Iran-Krieges, doch für mehr fehlen ihm derzeit die Impulse. Im frühen Handel stieg der Leitindex um 0,14 Prozent auf 26.362 Punkte. Für eine Bestmarke müsste er die 26.445 Punkte vom Freitagnachmittag überwinden. Der MDAX lag früh am Dienstag mit 0,1 Prozent im Plus bei 32.282 Zählern.

Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Laut der Helaba dämpfen allerdings neue, gegenseitige Forderungen die Hoffnungen auf eine Einigung im Nahost-Konflikt.

Mit Blick auf den Iran hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen", schreibt dazu der Marktexperte Stanzl. Er gibt aber auch zu bedenken, dass Resilienz nicht gleichbedeutend mit Immunität sei. "Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."/tih/mis

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