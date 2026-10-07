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07.10.2026 11:52:38

Aktien Frankfurt: Dax bricht jüngste Erholung ab - Auto- und Techsektor bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der DAX zur Wochenmitte unter Druck geraten. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 1,08 Prozent auf 25.174 Zähler. Am Vortag hatte er zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen, die sich aber als zu großer Widerstand erwiesen hatte.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Mittwoch 0,53 Prozent auf 30.383 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,2 Prozent nach.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen halten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsichern. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte NASDAQ 100 Höchststände erreicht. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen großen Technologieunternehmen getragen. "Die breite Masse der Aktien kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Ein Index kann von wenigen Schwergewichten auf Rekordstände gezogen werden, eine gesunde Rally sieht allerdings anders aus."

Im Blick stand am Mittwoch der Automobilsektor mit Nachrichten von Unternehmen sowie aus der Politik. Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmaßnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dem Sektor gab dies nur vorübergehend Auftrieb. Experte Lipkow warnte vor einer Gegenreaktion seitens Chinas. Die Vorzüge von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hatten im Dax gegen Mittag den ersten Platz inne mit plus 1,7 Prozent, zuvor aber analog dem Sektor noch deutlicher zugelegt.

Unter den Einzelwerten im Autosektor bestimmten Porsche (Porsche vz) mit einer strategischen Neuausrichtung und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mit Absatzzahlen die Nachrichten. Der schwächelnde Sportwagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch will man wieder profitabler werden. Die im MDax notierten Papiere unterlagen deutlichen Schwankungen, anfängliche Gewinne wurden schnell aufgezehrt. Zuletzt notierten sie mit 0,9 Prozent im Minus.

Die Absatzzahlen von Mercedes für das dritte Quartal zeigten erneut einen Einbruch in China. Bei Elektroautos machten die Stuttgarter aber Boden gut, nahezu jeder dritte Pkw in Europa war vollelektrisch. Im Dax rutschten die Papiere zuletzt um 2 Prozent ab.

Unter Druck stand der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor den Quartalsbilanzen großer Tech-Schwergewichte aus Asien prägten hier das Geschehen. Am deutschen Aktienmarkt verloren Infineon am Dax-Ende 5 Prozent. Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) waren mit minus 4,8 Prozent der schwächste Wert im MDax.

Weiter im Rallymodus befinden sich die Titel von SGL Carbon (SGL Carbon SE) mit plus 4,3 Prozent. Am Vortag hatten sie bereits von einer Prognoseerhöhung deutlich profitiert. Der Kohlenstoffspezialist war an diesem Dienstag in den Nebenwerteindex SDAX aufgerückt./ajx/stk

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