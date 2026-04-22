Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - Deutsche Telekom sehr schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch gegen Mittag seine Gewinne nahezu abgegeben. Beim Stand von 24.287 Punkten hält sich der deutsche Leitindex aber noch über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon lagen mit einem Zuwachs von 3 Prozent vorne und profitierten von einem überraschend guten Ausblick des niederländischen Konkurrenten ASM International (ASMI).

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten notierte mit plus 0,09 Prozent auf 31.376 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) kam nur wenig voran.

Dass US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran am Vortag überraschend einseitig für verlängert erklärte, nahmen Anleger zur Kenntnis. Ein Kurstreiber war es nicht, auch weil die US-Seeblockade iranischer Häfen wohl fortgesetzt wird. Eine erneute Eskalation bleibe damit jederzeit möglich, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Anleger nähmen die Nachricht über eine Verlängerung der Waffenruhe mit viel Skepsis und Vorbehalten auf.

Im Dax profitierten Siemens mit plus ein Prozent von Zahlen des Schweizer Technologiekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)), der im ersten Quartal den Umsatz deutlich steigern und beim Auftragseingang spürbar zulegen konnte.

Die Deutsche Telekom erwägt Bloomberg-Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Am Markt überwog die Skepsis. Die regulatorischen Hürden für einen möglichen Zusammenschluss seien erheblich, gaben die Analysten von Bernstein Research zu Bedenken. Ohne einen deutlichen Aufschlag auf die Bewertung dürften die Aktionäre von T-Mobile US zudem kaum damit einverstanden sein, hieß es. Die T-Aktien verloren 3,4 Prozent.

Im MDax gerieten TUI nach gesenkter Prognose unter Druck. Die Papiere des Reisekonzerns verloren als schwächster Index-Wert 2,7 Prozent. Die Aussicht auf mehr Gewinn im laufenden Jahr trieb dagegen die Aktien des Düngemittelherstellers K+S (K+S) mit einem Plus von mehr als 6 Prozent an die MDax-Spitze.

Die Titel des Laserspezialisten LPKF (LPKF LaserElectronics), Ende des vergangenen Jahres noch aus dem Nebenwerteindex SDAX abgestiegen, schnellten erneut hoch. Das Plus belief sich zuletzt auf mehr als ein Fünftel. Binnen eines Monats haben sie sich damit in etwa verdreifacht./ajx/jha/