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28.07.2026 14:47:39

Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - Zurückhaltung vor Fed und Techwerten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Dienstagnachmittag vorsichtiger geworden. Die zur Wochenmitte anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor werfen ihre Schatten voraus.

Nach einem guten Vormittag im Zuge weiter nachgebender Energiepreise und sinkender Inflationsgefahr kam der DAX wie schon zu Wochenbeginn letztlich über die Marke von 25.550 Punkte kaum hinaus. Zuletzt gab er seine Gewinne nahezu vollständig ab beim Stand von 25.370 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,73 Prozent auf 32.341 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent nach.

Weltweit leiden Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im Dax wurden Infineon mit minus 5,6 Prozent davon mit nach unten gezogen. Siemens Energy, bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, büßten 4,2 Prozent ein.

Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."

Im vorderen Dax-Feld verbuchten am Dienstag Aktien aus der "Old economy", insbesondere Autowerte, deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber. Händler und Analysten waren zufrieden, die Anteile gewannen 2,6 Prozent nach zuvor noch höherem Zuwachs. Andere Autowerte wie BMW, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) sowie Daimler Truck legten ebenfalls kräftig zu.

Auf dem ersten Platz im Dax standen die Aktien von Rheinmetall mit einem Plus von 4 Prozent; sie könnten nun ihren seit Januar laufenden Abwärtstrend brechen. Rüstungswerte waren insgesamt gefragt.

Beiersdorf (Beiersdorf) und Henkel (Henkel vz) zogen infolge starker Quartalszahlen des britischen Konsumgüterherstellers Unilever um 2,4 beziehungsweise 1,6 Prozent an.

Software- und IT-Aktien waren wie schon am Vortag überwiegend stark. Für die Papiere von Nemetschek (Nemetschek SE) ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um mehr als 5 Prozent nach oben; inklusive eines Zukaufs wurden die Ziele angepasst. Bechtle sprangen gar um mehr als 14 Prozent hoch, nachdem der IT-Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. TeamViewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, ließ die Prognose aber unverändert. Die Papiere drehten nach schwachem Start letztlich klar ins Plus und gewannen am Nachmittag mehr als 3 Prozent.

Exane BNP Paribas stufte die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) von "Neutral" auf "Underperform" ab. FMC gaben daraufhin um 2,2 Prozent nach. In die andere Richtung mit plus 4,5 Prozent ging es für die Titel des Düngerherstellers K+S (K+S), hier votiert Exane BNP nun mit "Outperform" statt zuvor "Underperform"./ajx/jha/

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