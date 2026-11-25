FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat der DAX am Mittwoch keine klare Richtung eingeschlagen. Am Mittag lag der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent im Plus bei 25.051 Punkten. Zwischenzeitlich hat er bereits rund 100 Punkte höher gestanden. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie ein knappes Tief seit Mai im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt. Gefragt sind Autowerte.

Im arg gebeutelten Tech-Sektor ging es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor NVIDIA. Der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist.

Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück. In Asien stand der Tech-Sektor am Mittwochmorgen ebenfalls massiv unter Druck, wie die deutlichen Verluste des südkoreanischen KOSPI, aber auch des japanischen Nikkei 225 zeigten.

Der MDAX stieg am Mittwochvormittag um 0,6 Prozent auf 28.971 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Im Technologie-Sektor dominierten auch am deutschen Markt die Verkäufer. er Chiphersteller Infineon fiel im Dax auf ein weiteres Tief seit April. Elmos (Elmos Semiconductor), Siltronic und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) versammelten sich am Ende des MDax.

Dagegen setzten Autowerte zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. VW (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) besetzten die Dax-Spitze. Schaeffler, die Beteiligungsholding Porsche SE (Porsche Automobil) und die VW-Sportwagentochter Porsche (Porsche vz) bestätigten den Branchentrend im MDax.

Für Aufmerksamkeit sorgte der große Branchenausblick von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) auf 2027. Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller.

Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten die Sportwagenbauer Ferrari (Ferrari Group) und Porsche (Porsche vz), die Reifenhersteller Continental und Michelin (Michelin SA) sowie die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Volvo. Thema war auch die Einfuhrbeschränkung der EU für bestimmte Hybrid-Autos aus China, die am Dienstagnachmittag noch nicht bewegt hatte.

Bei BMW und Mercedes mögen die JPMorgan-Experten die Dividendenstorys, Schaeffler hoben sie auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

Aroundtown-Aktien (Aroundtown SA) gewannen als bester MDax-Wert am Mittag rund sechs Prozent und reduzierten damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf 37 Prozent. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist erhöhte seine Ergebnisprognose wegen des Einstiegs bei LEG Immobilien für das Gesamtjahr erwartungsgemäß leicht./ag/zb