Aktien Frankfurt: Dax klar erholt - Jahresendrally wieder möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag wieder in die Gewinnspur geholfen. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der DAX gegen Mittag 1,76 Prozent auf 23.985 Punkte. Die Unterstützung für den deutschen Leitindex im Bereich 23.500 Punkte hatte am Freitag ein weiteres Mal gehalten, eine noch deutlichere Korrektur wurde damit zunächst verhindert.

Charttechnisch sieht Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Basis für einen Neuaufbau der Rally im Dax gelegt. "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute ihren Startpunkt finden. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."

In dem dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Montag 1,82 Prozent auf 29.319 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,7 Prozent zu.

In der Berichtssaison macht in dieser Woche im Dax die Hannover Rück den Auftakt - und überzeugte am Montag mit den Zahlen für das dritte Quartal und dem Ausblick. Die Papiere gewannen 3,2 Prozent. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit mehr Gewinn als ursprünglich gedacht.

Commerzbank (Commerzbank) gewannen 5,8 Prozent. Die Deutsche Bank hatte die Aktien auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Analyst Benjamin Goy. Siemens Energy profitierten mit plus 5,1 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, hieß es.

Der Stahlkonzern Salzgitter wird aufgrund der weiterhin schwachen Nachfrage vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Titel legten dennoch um 5,3 Prozent zu. Die neuen Ziele lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, hieß es aus dem Handel. Zudem kamen die Äußerungen zum kommenden Jahr gut an. Am Freitag hatte bereits eine positive Einschätzung von JPMorgan angetrieben.

Den Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) verhalfen weitere Kaufempfehlungen, diesmal von Jefferies und der UBS, um 10,8 Prozent nach oben. Die Ende Oktober entstandene Kurslücke ist damit aber noch immer nicht geschlossen. Die Papiere des Finanzdienstleisters Hypoport (Hypoport SE) verteuerten sich nach Quartalszahlen um 7 Prozent./ajx/mis