Aktien Frankfurt: Dax knüpft wieder an jüngste Gewinnserie an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch nach einem kaum veränderten Handelsstart leicht zugelegt. Nach einem kleinen Verlust am Vortag knüpfte der deutsche Leitindex bis zur Mittagszeit wieder an seine zehntägige Gewinnserie an und legte um 0,41 Prozent auf 18.433,01 Punkte zu.

Der MDAX stieg am Mittwoch um 0,39 Prozent auf 24.866,80 Punkte und auch europaweit wurden moderate Gewinne verzeichnet. Unterstützung kommt aus den USA, wo die Börsen nach einem ebenfalls leicht schwächeren Dienstag wieder im Plus erwartet werden.

Der Datenkalender ist allerdings erneut dünn, sodass im Tagesverlauf allenfalls Redebeiträge von US-Notenbankern Interesse auf sich ziehen könnten. Am Abend steht das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed von Ende Juli auf der Agenda. "Die Sitzung hatte zu verstärkten Zinssenkungserwartungen beigetragen, weil nicht nur auf Inflationsrisiken verwiesen wurde, sondern auch auf die Risiken für den Arbeitsmarkt", erinnerten die Experten der Landesbank Helaba.

Der charttechnische Widerstand bei etwa 18.450 Punkten hatte laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets am Vortag die Gewinnserie des Dax reißen lassen. Nun werde um diese Marke gerungen. "Kommen die Kurse erneut ins Rutschen, dürfte einige Anleger schnell wieder kalte Füße bekommen und verkaufen", warnt er. Immerhin hat sich das deutsche Börsenbarometer nach dem Abverkauf vor rund drei Wochen stark erholt und ist bereits wieder um etwas mehr als acht Prozent gestiegen.

In gespannter Erwartung blicken Börsianer bereits auf das jährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo sich am Freitag auch US-Notenbankchef Jerome Powell äußern will. "Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", befürchtet Anlagestrategin Naomi Fink von Nikko Asset Management.

Unternehmensseitig war im Dax die Aktie des Agarchemie- und Pharmaunternehmens Bayer Schlusslicht mit minus 0,7 Prozent. Das Papier des Laborausrüsters Sartorius (Sartorius vz) setzte sich unterdessen an die Index-Spitze mit plus 1,2 Prozent.

Beiersdorf (Beiersdorf) legten um 0,1 Prozent zu. Enttäuschende Umsatzzahlen und warnende Aussagen des Kosmetikherstellers Coty (Coty A) zum Geschäft in den USA ließen die Beiersdorf-Anleger kalt.

Beim Biosprit-Anbieter Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) nahmen Anleger nach der jüngst deutlichen Erholung erneut Gewinne mit. Die Anteile büßten am Ende des SDAX 4,6 Prozent ein./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---