Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Airbus-Aktien ziehen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der DAX nach einem verhaltenen Handelsstart an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Der Leitindex stieg bis zum Mittwochmittag um 0,7 Prozent auf 25.197 Punkte und kletterte damit über die 21-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Gestützt wurde das Börsenbarometer von einem Kurssprung bei den Aktien des Schwergewichtes Airbus (Airbus SE).

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen drehte ebenso wie der Dax ins Plus und gewann zuletzt 0,5 Prozent auf 31.974 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.

Die Anleger blicken bereits gen Vereinigten Staaten, wo nach dem Handelsende in New York die Berichtssaison mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) aufwarten kann; von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

Derweil hielt der weiter anziehende Ölpreis die Inflationssorgen der Anleger wach. Hintergrund sind die anhaltenden Angriffe der Vereinigten Staaten auf den Iran. In der Nacht auf Mittwoch wurde erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg in der Hauptstadt Teheran wieder die Flugabwehr aktiviert.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben. Laut dem Experten Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. Zudem hieß es vom Analysehaus Jefferies, dass der angekündigte Aktienrückkauf früher als erwartet komme. Die Anteilsscheine von Airbus gewannen fast sechs Prozent.

Im Dax ragte neben Airbus auch GEA mit deutlichen Kursgewinnen heraus. Der Anlagenbauer blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Mit Blick auf das zweite Jahresviertel sahen Börsianer den Auftragseingang, den Umsatz und das operative Ergebnis über den Erwartungen. Damit zogen die Aktien um mehr als fünf Prozent an.

Im Nebenwerteindex SDAX machte FRIEDRICH VORWERK von sich reden. Auch der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ist nun zuversichtlicher und hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an. Die Anteilscheine schnellten an der Index-Spitze um acht Prozent in die Höhe.

Als größter Aktionär von Friedrich Vorwerk profitierte die Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE) von den guten Nachrichten des Pipeline- und Anlagenbauers. Diese legte nach einem starken Lauf im zweiten Quartal ebenfalls die Latte für die Profitabilität im Gesamtjahr höher. Die Papiere gewannen gut vier Prozent.

Unter den besten Werten im MDax stiegen die Papiere der Porsche AG (Porsche vz) um 3,5 Prozent auf 46,30 Euro. Das Bankhaus Metzler hatte die Papiere im Zuge eines Analystenwechsels gleich um zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 64 Euro mehr als verdoppelt. Der neue Chef Michael Leiters wandle den Sportwagenbauer in ein kleineres, aber besseres Unternehmen um, schrieb der neu zuständige Experte Daniel Schwarz./la/mis