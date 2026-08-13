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13.08.2026 09:22:39

Aktien Frankfurt: Dax legt zu - Fortsetzung der Rekordserie denkbar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken startete der Leitindex am Morgen freundlich, aber noch ohne neue Bestmarke in den Handel.

Im frühen Handel legte er um 0,4 Prozent auf 26.434 Punkte zu. Der MDAX, der Index mit den mittelgroßen Werten, gab um 0,1 Prozent auf 32.319 Zähler nach.

Am Mittwochnachmittag war es nach dem Dax-Rekord von 26.573 Punkten zunächst zu Gewinnmitnahmen gekommen. Positiv sind über Nacht jedoch die Vorgaben aus Asien, wo der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 auf Erholungskurs blieben. Stützend wirkt auch, dass der Anstieg der Ölpreise eine Pause machte. Tatsächlich bleibt die Lage im Iran-Krieg jedoch weiter unklar.

Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. "Das Glas ist damit heute Morgen halb voll und nicht halb leer", schrieb der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind kommt, spricht wenig dafür, dass die Käufer plötzlich die Segel streichen."/tih/mis

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