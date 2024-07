Aktien Frankfurt: Dax mit Erholungsversuch vor dem Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich vor dem Wochenende erholt. Dafür, dass es mit den Technologieaktien in den USA in dieser Woche deutlich nach unten gegangen sei, habe sich der DAX ziemlich stabil präsentiert, konstatierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Mit dieser Vorstellung blieben alle Optionen auf dem Tisch. Ein positiver Monatsausklang sowie ein positiver Start in den August erschienen weiterhin möglich.

Der Dax ging am Freitag 0,65 Prozent höher mit 18.417,55 Punkten aus dem Handel. Das bedeutet ein Wochenplus von 1,4 Prozent. Dabei war der deutsche Leitindex tags zuvor im Sog schwacher US-Techaktien noch unter die Marke von 18 100 Punkten gerutscht.

Zum Wochenschluss kam die US-Techbörse Nasdaq wieder ein Stück weit in Tritt. Für Beruhigung sorgte auch der US-Preisindex PCE für den Juni. Dieser ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed. Angesichts dessen Entwicklung dürfte sich an den Erwartungen für die amerikanische Geldpolitik nichts ändern. Auf der Fed-Sitzung kommende Woche wird noch nicht mit der erhofften Zinswende gerechnet. Doch eine Senkung im September erscheint weiter möglich.

Trotz der Erholung am Freitag bleiben die charttechnischen Signale für den Dax erst einmal durchwachsen. So war er in der auslaufenden Woche unter den Mitte Juni gestarteten Erholungstrend gefallen und hat diesen am Freitag lediglich von unten getestet. Der zuletzt ebenfalls schwache MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitag 0,66 Prozent auf 25.116,62 Punkte./mis/he