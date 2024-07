Aktien Frankfurt: Dax mit kleinem Plus dank Hoffnung auf sinkende Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. "Der Deutsche Aktienindex zeigt sich vom kleinen Ausverkauf bei NVIDIA, Apple und Tesla nahezu unbeeindruckt und bleibt auf dem Sprung, über 18.600 Punkten die Tür zu einem neuen Allzeithoch zu öffnen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA im Juni erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuert.

Der DAX stieg am frühen Freitagmittag um moderate 0,1 Prozent auf 18.560 Zähler. Damit bleibt ein Hoch seit Mitte Juni für den Index in Reichweite. Auch der Nebenwerte-Index MDAX drehte nach leichten Verlusten am Morgen gegen Mittag ins Plus. Er stieg um rund 0,2 Prozent auf 25.787 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte ebenfalls etwas freundlicher.

Die Dax-Einzelwerte verzeichneten keine bedeutenden Kursausschläge. MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines waren mit einem Plus von 1,9 Prozent der größte Gewinner des Leitindex, während kein anderer Dax-Titel ein Plus von mehr als einem Prozent erreichte. MTU-Aktien profitierten von einem hohen Kursziel der Bank Jefferies. Die Aktien des Bochumer Wohnungskonzerns Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) sanken hingegen um 1,2 Prozent.

Im MDax stiegen Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) um 2,8 Prozent. Sie erholten sich etwas von einem deutlichen Rücksetzer am Vortag. Weiter abwärts ging es dagegen für Evotec (EVOTEC SE) (-2,2 Prozent), Aixtron (AIXTRON SE) (-1,5) und HelloFresh (-1,5). Alle drei Unternehmen haben seit Jahresbeginn rund die Hälfte ihres Börsenwertes verloren.

Unter den Kleinwerten stiegen besonders Compugroup (CompuGroup Medical SECo) Medical mit 2,6 Prozent und Heidelberger Druckmaschinen mit 2,3 Prozent. Gewinnmitnahmen belasteten vor dem Wochenende dagegen Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) und Fielmann. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chip-Branche fielen um 4,2 Prozent, die des Augenoptikers um 2,0 Prozent. Am Vortag hatten beide noch kräftig zugelegt./lfi/bek/men