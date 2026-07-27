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27.07.2026 14:27:38

Aktien Frankfurt: Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - Feuerpause, Ölpreis und SAP

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt zu Beginn einer ereignisreichen Woche für weitere Zuversicht gesorgt. Der DAX stieg am Montagnachmittag um 1,60 Prozent auf 25.501 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss an. Auch nochmals deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP (SAP SE) trieben an. Das vor drei Wochen erreichte Dax-Rekordhoch mit 25.900 Punkten kommt so wieder in die Nähe.

Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,03 Prozent auf 32.296 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,2 Prozent.

Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies ließ die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.

Bevor die Berichtssaison ab Dienstag richtig Fahrt aufnimmt und ab Wochenmitte zudem wichtige Notenbankentscheidungen unter anderem in den USA anstehen, veröffentlichte am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling HOCHTIEF seine Quartalszahlen. Zuvor waren hier die Anleger in Deckung gegangen, nach den Zahlen notierten die Papiere zeitweise moderat im Plus. Die Essener hoben die Prognose für den operativen Konzerngewinn im laufenden Jahr an.

Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa, TUI und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu mehr als 3 Prozent.

Im Software-Sektor herrschte nach den guten Zahlen von SAP und ATOSS Software auch zu Wochenbeginn gute Laune. Beide Titel legten nochmals merklich zu, SAP an der Dax-Spitze um fast 6 Prozent und Atoss im Nebenwerteindex SDAX um fast 10 Prozent. Mit Adesso (adesso SE), Nemetschek (Nemetschek SE) und TeamViewer waren weitere Software-Aktien unter den Gewinnern.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank setzte die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs (FUCHS SE VZ) unter Druck. Am MDax-Ende verloren sie 2,5 Prozent./ajx/jha/

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