Aktien Frankfurt: Dax-Rekord rückt mit Kursgewinnen wieder näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX nähert sich am Freitag einem möglichen erneuten Rekord. Gestützt auf zuletzt nachlassende Inflations- und Zinssorgen und den Anstieg des Schwergewichts SAP (SAP SE) legte der Leitindex am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 26.513 Punkte zu. Er liegt damit in dieser Woche wieder im Plus. Eine Bestmarke winkt dem Dax über 26.573 Zählern, die am Mittwoch erreicht worden waren. Der MDAX stieg am Freitag um 1,2 Prozent auf 32.645 Punkte.

Laut der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus. Wie die LBBW weiter schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" an. Der Dax widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. Bislang hat der Leitindex in diesem Monat mehr als drei Prozent gewonnen.

Ein Treiber der jüngsten Dax-Rekorde ist auch SAP. Die Titel des Softwarekonzerns sind in den vergangenen vier Wochen der beste Dax-Wert und festigten dies am Freitag mit einem Kursplus von fast fünf Prozent. Treiber dafür ist Branchenfantasie wegen eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Finanzinvestor Silver Lake derzeit über den milliardenschweren Kauf des US-Unternehmens Workday verhandeln soll.

Auch andere deutsche Branchenwerte wie Nemetschek (Nemetschek SE) oder TeamViewer profitierten mit Anstiegen um bis zu neun Prozent sehr deutlich von dieser Fantasie. Analyst Balajee Tirupati von der Citigroup glaubt, dass das Interesse an einem großen Branchenkonzern die Bedenken mildert, die Anleger lange Zeit wegen einer möglichen Verdrängung klassischer Softwarelösungen durch KI-Angebote hatten.

Um 3,4 Prozent steigen im Dax auch die Rheinmetall-Aktien. Die Branchenstimmung im Rüstungssektor bessert sich seit Mitte Juli schon und dies setzte sich zu Wochenschluss so fort.

Auf der Dax-Gegenseite tauchte Eon (EON SE) auf mit einem Abschlag von 4,3 Prozent. Der Entwurf der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode galt hier als Enttäuschung. Versorgern für Gasnetze soll ab 2028 eine pauschalierte Kapitalverzinsung zugemessen werden, von der sich der Markt viel mehr erhofft habe, hieß es von Börsianern.

Unter den Nebenwerten wurden die Aktien der Norma Group (NORMA Group SE) mit neun Prozent von einem Aktienrückkaufangebot angetrieben. Sie wurden erstmals seit mehr als drei Jahren wieder über der 20-Euro-Marke gehandelt. Der Preis, den der Verbindungstechnik-Spezialist für bis zu 9,3 Millionen Aktien bietet, liegt mehr als 16 Prozent über dem Vortags-Schlusskurs.

Mit Quartalszahlen sorgte Talanx bei den eigenen Aktien für einen Anstieg um 5,6 Prozent. Der Kurs des Versicherers näherte sich damit dem gut ein Jahr alten Höchststand, weil das Unternehmen optimistischer für das laufende Jahr wird. Thorsten Wenzel von der DZ Bank lobte ein "starkes Ergebnis" mit einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr.

Ein extremer Gegensatz ist Energiekontor, da sich der Kursrutsch vom Vortag bei dem Wind- und Solarparkbetreiber mit einem Einbruch um 17 Prozent nochmals drastisch verstärkt hat. Das Unternehmen schockte die Anleger am Vorabend nach Börsenschluss mit der Nachricht, dass das Stunden zuvor noch bestätigte Gewinnziel gesenkt werden musste. Als Grund wurde der verzögerte Netzanschluss mehrerer schottischer Windparkprojekte aufgeführt.

Außerdem wurden im SDAX die HelloFresh-Aktien stark von einer Analystenstimme belastet. Mit einem Kursrutsch um fast sieben Prozent sackten die Titel des Kochboxenlieferanten auf ein erneutes Rekordtief ab, ihnen droht jetzt der Rutsch unter die 3-Euro-Marke. Der Barclays-Experte Andrew Ross äußerte sich skeptisch zur Umsatzperspektive und zur Frage, ob sich dessen Investitionen auszahlten./tih/jha/