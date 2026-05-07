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07.05.2026 14:19:38

Aktien Frankfurt: Dax scheitert vorerst an Hürde von 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter starken Übersee-Börsen ist für den DAX am Donnerstag die Hürde von 25.000 Punkten nach den jüngsten Gewinnen noch zu hoch. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,20 Prozent auf 24.868 Punkte nach.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,30 Prozent auf 31.874 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Im Fokus stehen noch einmal zahlreiche Quartalsberichte von Unternehmen, der Ölpreis und die Lage im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Noch sähen aber die Anleger die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten nicht als Freifahrtschein für den Dax, um wieder die alten Rekordniveaus erreichen zu können, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Das Rekordhoch aus dem Januar steht bei 25.507 Punkten.

Im Leitindex sanken die in diesem Jahr bereits sehr schwachen Papiere von Siemens Healthineers nach Quartalszahlen um 5,7 Prozent. Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden.

Henkel (Henkel vz) legten hingegen um 4,3 Prozent zu. Der Konsumgüterhersteller bestätigte die Prognose und kam beim organischen Umsatz im ersten Jahresviertel etwas besser voran als gedacht.

Im MDax sackten LANXESS um 8,4 Prozent ab. JPMorgan bemängelte die Aussichten des Chemiekonzerns für das zweite Quartal. DEUTZ sprangen um 8,6 Prozent hoch, die DZ Bank nannte das erste Quartal des Motorenherstellers solide. Erholt präsentierten sich zudem die Titel des Staplerherstellers Jungheinrich mit einem Plus von 6,5 Prozent nach Bestätigung der Jahresziele.

Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), GFT Technologies (GFT SE), PVA TePla und SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) gewannen im Nebenwerteindex SDAX nach Quartalszahlen zwischen 6 und 9 Prozent./ajx/jha/

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