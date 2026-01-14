DAX 40

25 266,16
-20,08
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
14.01.2026 14:46:38

Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach beeindruckender Rekordrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Handelstagen mit Rekorden hat der DAX am Mittwoch moderat angegeben. Anleger werden nervöser, zumal die US-Börsen nach Verlusten am Dienstag erneut schwächer erwartet werden. Überraschend starke Handelsdaten aus China, die am Morgen noch gestützt hatten, rückten in den Hintergrund. Die am Nachmittag veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den USA fielen gemischt aus, weshalb von ihnen kaum Impulse ausgingen.

Der deutsche Leitindex sank um 0,5 Prozent auf 25.307 Zähler, nachdem er tags zuvor erstmals die Schwelle von 25.500 Punkten übersprungen hatte. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab zuletzt um 1,4 Prozent auf 31.800 Punkte nach.

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

In den USA stiegen die Erzeugerpreise im November im Vergleich zum Oktober stärker als erwartet. Zugleich aber legten die Einzelhandelsumsätze deutlicher als erwartet zu.

Unter den Dax-Werten sackten FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit minus 4,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2024. JPMorgan-Analyst David Adlington verwies in einer Studie zu dem Dialysespezialisten auf die US-Grippesaison, die bereits im Dezember und damit früher als erwartet startete. In der Folge seien mehr Behandlungen versäumt worden, weshalb das Management prüfe, ob sich die Auswirkungen nur auf die Therapie-Treue beschränkten oder auch die Sterblichkeit beträfen.

DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) verloren 1,1 Prozent und litten unter einer aus Bewertungsgründen gestrichenen Kaufempfehlung der US-Bank Goldman Sachs.

Bayer (Bayer) dagegen gewannen an der Dax-Spitze 5,5 Prozent zu. Konzern untermauerte seinen Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher "extrem gutes" Wachstum. Zudem könnte bald eine Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine Annahme eines womöglich wegweisen Falles in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat anstehen.

RWE (RWE) stiegen um 1,6 Prozent. Analysten wie die von Bernstein Research sehen den Energiekonzern als Gewinner der Windkraft-Auktionen in Großbritannien. RWE habe sich den Löwenanteil der ausgeschriebenen Projekte auf See gesichert, hieß es. Zudem gab die Beteiligungsgesellschaft KKR eine strategische Partnerschaft mit RWE bekannt.

United Internet (United Internet) waren mit minus 4,6 Prozent Schlusslicht im MDax. MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1-Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 269,60 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen