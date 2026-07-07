Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach Rekorden - Aktien mit KI-Bezug unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Kursverluste von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) haben dem DAX am Dienstag Verluste eingebrockt. Die negative Stimmung in Asien übertrug sich auf Europas Börsen, und in den USA deutet sich ebenfalls ein schwacher Handelsstart an der Techwerte lastigen Nasdaq (NASDAQ 100) an.

Nach seinem Rekordlauf in den vergangenen drei Handelsstagen gab der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 25.663 Punkte nach. Der MDAX verlor 0,7 Prozent auf 33.058 Punkte.

Am Morgen war der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Am Ende stand ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

Hierzulande traf der bereits eingesetzte Stimmungsumschwung besonders stark das Papier des Energietechnikunternehmens Siemens Energy (Siemens Energy), das 7,2 Prozent ein büßte. Zusätzlich belastete noch unter eine Abstufung durch die Bank Barclays auf "Underweight". Laut Analyst Vlad Sergievskii preist die Aktie einen seit Generationen beispiellosen Aufschwung ein, der sich auf unbestimmte Zeit fortsetzen werde.

Infineon (Infineon) sanken um 6,7 Prozent, HOCHTIEF um 4,4 Prozent, und im MDax sackten Elmos (Elmos Semiconductor), Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, JENOPTIK und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) zwischen 4,5 und 10,6 Prozent ab.

Für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ging es nach einem Kurssprung um 11 Prozent am Vortag am Nachmittag um 2,5 Prozent abwärts. Wie inzwischen bestätigt, kauft Kanada zur Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auch beim Kieler Marineschiffbauer ein.

Europas Autowerte setzten ihre Erholung derweil fort. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts schaffte es an seine 50-Tage-Linie heran. Im DAX war BMW der stärkste Branchenvertreter mit einem Plus von 2,4 Prozent. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gewannen 1,9 Prozent, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) 1,8 Prozent und im MDax Porsche AG (Porsche vz) 2 Prozent./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---