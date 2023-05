Aktien Frankfurt: Dax stabil - 16 000 Punkte bleibt hohe Hürde

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rally am Freitag hat sich der Dax (DAX 40) zum Wochenstart stabil gezeigt. Schwache Daten zur Industrieproduktion im März hatten kaum Einfluss, da ein Produktionsrückgang - wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet - erwartet worden war.

Der Leitindex legte zur Mittagszeit um 0,10 Prozent auf 15 977,64 Punkte zu. Am Freitag war er um knapp anderthalb Prozent gestiegen und hatte damit in der abgelaufenen Handelswoche letztlich moderat zugelegt. "Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob des dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16 000er Marke nachhaltig zu überwinden", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Damit nämlich könnte der Weg in Richtung Rekordhoch frei gemacht werden.

Allerdings spricht die "Bewegungsarmut" im Leitindex dagegen. So schwankte das deutsche Börsenbarometer während der vergangenen vier Wochen gerade einmal in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Dabei nimmt die Skepsis der Anleger laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zu, je höher die Kurse stiegen. "Es bräuchte jetzt eine ganze Schar an positiven Nachrichten, um auf dem aktuellen Level mehr Käufer anzulocken."

Der MDAX trat Montag mit minus 0,03 Prozent auf 27 610,27 Zähler nahezu auf der Stelle und auch europaweit sah es ähnlich aus.

Unternehmensseitig standen hierzulande vor allem Aktien aus dem MDax und SDAX im Blick. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Dax zeigten sich nur optisch schwach am Index-Ende, denn der Rückversicherer wird an diesem Tag abzüglich seiner Dividende in Höhe von 11,60 Euro je Aktie gehandelt.

Das Papier der Commerzbank stieg als einer der Favoriten im Leitindex um 1,4 Prozent, während die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nicht vom Fleck kam. Europaweit war der Bankensektor zum Wochenauftakt gefragt, nachdem die Branche sich bereits am Freitag in den USA mit den dortigen Regionalbanken spürbar erholen konnte.

Im MDax büßten die Anteile von RATIONAL 1,4 Prozent ein. Sie litten unter einem gesenkten Anlageurteil durch die Baader Bank nach den kräftigen Kursgewinnen der Aktie des Großküchenausrüsters seit September. Mit minus 5,7 Prozent allerdings waren die Aktien von Evotec Schlusslicht. Sie müssen am Dienstag den Index der mittelgroßen Werte verlassen und werden von SMA Solar ersetzt, da der Wirkstoffforscher für die Pharmaindustrie seinen testierten Jahresbericht nach einer Cyberattacke nicht rechtzeitig vorlegen konnte.

Um 6,6 Prozent brachen außerdem im SDax die Anteile des IT-Dienstleisters adesso ein. Dieser hatte am Freitagabend zwar besser als erwartet ausgefallene Quartalserlöse bekannt gegeben, zugleich aber auch eine überraschend schwache Ergebnisentwicklung.

Außerhalb der Dax-Familie zogen die Aktien von TUI im Frankfurter Handel um 3,8 Prozent hoch. Aussagen des Konzernchefs Sebastian Ebel in einem Interview der "Bild am Sonntag" lassen für den weltgrößten Reisekonzern einen profitablen Sommer erwarten./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---