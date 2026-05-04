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04.05.2026 11:35:38

Aktien Frankfurt: Dax startet freundlich in den Mai

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der DAX am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte gegen Mittag ein Plus von 0,26 Prozent auf 24.355 Punkte.

Am Donnerstag hatte sich mit einer Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte sich der Dax um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es am Montag um 0,83 Prozent auf 30.843 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,5 Prozent nach.

Im Iran-Krieg bleibt die Lage derweil angespannt. Die USA wollen am Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte US-Präsident Donald Trump, dagegen mit Härte vorzugehen. Irans Militärführung wiederum droht vor dem Hintergrund der neuen US-Initiative mit Angriffen.

Neue Zollankündigungen von US-Präsident Trump auf Fahrzeuge aus der EU belasteten im Dax BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Die Abschläge beliefen sich auf bis zu 1,8 Prozent.

Halbleiterwerte wie Aixtron (AIXTRON SE) und Infineon kletterten weiter nach oben und folgten der Tech-Rally in den USA und Asien. Selbst Siltronic stiegen ungeachtet einer Abstufung durch Oddo BHF.

Die Anteile des Rüstungsunternehmens Rheinmetall erholten sich an der Dax-Spitze mit plus 3,2 Prozent und profitierten unter anderem von einer Hochstufung durch Santander.

Thyssenkrupp (thyssenkrupp) will seine Stahlsparte nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen. Vorbörslich deutlich im Minus, gewannen Thyssenkrupp zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktien der Parfümeriekette Douglas rutschten nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung um mehr als 5 Prozent ab.

Bei Evotec (EVOTEC SE) trägt die Kooperation mit Almirall erste Früchte. Worauf die Papiere des Wirkstoffforschers mit plus 4,7 Prozent reagierten. Ziel der Zusammenarbeit ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen. Evotec gab nun den ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus der Dermatologie-Kooperation mit Almirall bekannt./ajx/jha/

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