Aktien Frankfurt: Dax steigt dritten Tag in Folge - Hoffnung auf sinkende Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen ließ den DAX am Nachmittag um 0,3 Prozent auf 18.588 Zähler zulegen. Damit bleibt ein Hoch seit Mitte Juni für den Index in Reichweite. Als Bilanz dieser Börsenwoche bahnt sich ein Plus von gut einem halben Prozent an.

Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und mithin auch die deutschen Aktienkurse befeuert.

"Die US-Kerninflation zeigt deutliche Abkühlung", schrieben die Ökonominnen Tiffany Wilding und Allison Boxer vom Vermögensverwalter Pimco. Die Inflation bei den Wohnkosten, ein Haupttreiber der Gesamtinflation, habe sich merklich verlangsamt. "Diese Entwicklungen könnten die Federal Reserve zu einer ersten Zinssenkung bereits im September bewegen".

Der Nebenwerte-Index MDAX zeigte sich mit 25.749 Punkten zuletzt nahezu unbewegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent und überwand wieder die runde Marke von 5000 Punkten.

Im Dax lagen MTU Aero Engines auf Platz eines mit einem Plus von 2 Prozent auf 250 Euro. Die US-Bank Jefferies hat ein Kursziel von 300 Euro für die Papiere des Triebwerksherstellers ausgerufen und zum Kauf geraten.

Im MDax verloren Lufthansa nach einer Gewinnwarnung 2,3 Prozent. Die Fluggesellschaft hat nach einem deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal das Ziel für das operative Ergebnis 2024 deutlich reduziert.

Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) erholten sich um 2,2 Prozent etwas von einem deutlichen Rücksetzer am Vortag. Kursgewinne wurden bei Gerresheimer, Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) und Fielmann mitgenommen. Süss Microtec gaben mit 5,2 Prozent am stärksten nach. Alle drei Aktien hatten am Vortag kräftig zugelegt.

Am Devisenmarkt legte der Euro leicht zu auf 1,0888 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0855 Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9212 Euro gekostet.

Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Donnerstag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,23 Prozent auf 124,48 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,08 Prozent auf 131,64 Punkte./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---