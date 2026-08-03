Aktien Frankfurt: Dax steigt erstmals über 26.000 Punkte - Nahost-Hoffnungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Start in den Monat August beschert. Der DAX stieg am Montagmorgen auf ein Rekordhoch und überwand im weiteren Verlauf auch noch die runde Marke von 26.000 Punkten. Am späten Vormittag notierte der Leitindex mit 1,5 Prozent im Plus bei 26.014 Zählern.

Der MDAX gewann zuletzt 1,7 Prozent auf 32.524 Punkte. Für den EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , ging es um 1,0 Prozent nach oben.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwanden Inflationsängste und Sorgen wegen möglicherweise steigender Leitzinsen, was die Kauflaune der Anleger hob.

Überwiegend gute Quartalszahlen von Unternehmen sowie die jüngste Erholung im weltweiten Technologiesektor - vor allem bei KI-Werten - hatten dem Dax bereits Ende vergangener Woche Auftrieb gegeben. Mitte Juli war das Börsenbarometer noch bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder angegriffen hatten und die Ölpreise erheblich gestiegen waren.

Die jüngsten Entspannungssignale im Nahost-Konflikt beflügelten am Montag vor allem den Reisesektor. Die Anteilsscheine des Touristikkonzerns TUI kletterten auf den höchsten Stand seit Ende Februar und legten um 4,6 Prozent zu. Die Titel der Fluggesellschaft Lufthansa gewannen 2,7 Prozent.

Auch Autowerte waren überdurchschnittlich stark gefragt. So verzeichneten die Titel von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und BMW Kursaufschläge zwischen 2,5 und 3,1 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) präsentierten sich mit einem Kursgewinn von 3,7 Prozent sehr fest. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Telekom-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will. Ein solcher Deal sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, insofern sei die Nachricht positiv zu werten, sagte ein Börsianer. Die Deutsche Telekom hält aktuell etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile-US-Anteile.

Die Papiere von Stabilus (Stabilus SE) verteuerten sich um 5,0 Prozent. Der Auto- und Industriezulieferer hatte detaillierte Quartalszahlen bekanntgegeben, die den vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprachen. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursminus von rund 28 Prozent zu Buche.

Für die Anteilsscheine von Eon (EON SE) ging es um 1,9 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten.

Auch die Titel von Siltronic profitierten von einer Kaufempfehlung der UBS und legten um 3,0 Prozent zu. Nach einem vierjährigen Abwärtszyklus dürften die Umsätze des Wafer-Herstellers nun wieder nach oben drehen, glaubt Analyst Harry Blaiklock. Grund dafür sei ein knapperes Angebot angesichts einer starken Nachfrage und in der Folge steigende Preise.

Die Aktien von Salzgitter stiegen um 4,0 Prozent. Der Stahlkonzern verkauft seine Tochtergesellschaft Desma Elastomertechnik für eine nicht genannte Summe an den deutsch-französischen Maschinenbauer NMP. Die Transaktion soll im Herbst 2026 abgeschlossen sein./edh/stw

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---