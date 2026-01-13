DAX 40

13.01.2026 14:47:38

Aktien Frankfurt: Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Frische Impulse kamen von den Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr mit plus 2,6 Prozent nicht so stark wie prognostiziert. Dies forcierte die Erwartungen, dass die US-Leitzinsen weiter gesenkt werden könnten. Der Quartalsbericht der US-Bank JPMorgan lieferte indes keine beachtenswerten Impulse.

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 25.465 Punkte. Zuvor hatte er bei rund 25.484 Punkten eine neue Bestmarke erreicht. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 0,2 Prozent auf 32.245 Punkte nach.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Im Dax nahmen Symrise und Zalando die Spitzenplätze ein mit Gewinnen von 4,1 Prozent und 5,0 Prozent. Continental dagegen waren mit minus 2,4 Prozent das Schlusslicht. Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise fokussierten sich die Anleger vor allem auf ein angekündigtes umfangreiches Aktienrückkaufpaket.

Zalando (Zalando) profitierte von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays auf "Overweight". Mit Blick auf den Wandel der Modebranche durch den Einsatz von KI sei der Online-Händler Zalando besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts.

Für Continental strich derweil die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung. Mit dem Verkauf von ContiTech würde der Konzern zwar zu einem hocheffizienten reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mitteln für Ausschüttungen, das aber sei bereits weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Michael Filatov.

Im MDax setzte das Papier von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) seine Rally mit einem Kursplus von 4,4 Prozent fort, womit es seit Jahresbeginn bereits um etwas mehr als 45 Prozent zugelegt hat. Die Fuchs-Vorzugsaktie (FUCHS SE VZ) profitierte von Bewertungen der US-Bank JPMorgan und von Jefferies und sprang zeitweise auf den höchsten Stand sei Ende Oktober. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent hoch. JPMorgan-Analystin Angelina Glazova nahm die Aktie des Schmierstoffherstellers mit "Overweight" in die Bewertung auf. Fuchs sei führend in seinem Bereich und habe mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) starkes Potenzial, schrieb sie.

Von Jefferies auf "Hold" gesenkt, büßte SMA Solar im SDAX 7,9 Prozent ein. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, hieß es seitens des Analysehauses. Verbio sprangen nach einer Empfehlung von MWB Research um 12 Prozent hoch. Analyst Leon Mühlenbruch begründete seine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung für den Hersteller von Biosprit mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld./ck//mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

It is an error occurred!

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 425,13 0,08%

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
