27.02.2026 12:21:38

Aktien Frankfurt: Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu - Iran weiter im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag eher vorsichtig gezeigt. Der Leitindex DAX kam nur schwer voran und notierte gegen Mittag mit 25.305 Punkten leicht im Plus. Damit blieb das Börsenbarometer über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf zurückerobert hatte.

Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein kleines Plus an. Die Bilanz für den Monat Februar weist aktuell einen Gewinn von gut drei Prozent aus. Damit könne der Leitindex eine ordentliche Wertentwicklung vorweisen, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das aktuelle Monatsplus mehr als sehenswert.

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

Unter den weiteren Indizes stieg der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Börsentitel enthält, um 0,1 Prozent auf 31.491 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Auf der Unternehmensseite stand der Geschäftsausblick von BASF im Fokus. Der Chemiekonzern blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Viele Unsicherheiten in puncto Weltwirtschaft und US-Zölle gibt es. Die Aktien fielen am Dax-Ende um drei Prozent.

An der Dax-Spitze stiegen die Anteilsscheine von Scout24 um 2,5 Prozent. Sie profitierten von Aussagen des britischen Branchenkollegen Rightmove. Dessen Chef Johan Svanstrom sieht in der KI-Technologie für den Sektor mehr Chancen als Bedrohung.

Im MDax sackten die Papiere von Delivery Hero um fast sieben Prozent ab. Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal.

Um gut neun Prozent sprangen im Nebenwerteindex SDAX die Anteilsscheine von Hypoport (Hypoport SE) in die Höhe. Der Finanzdienstleister will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern.

Darüber hinaus gab es Spekulationen rund um 1&1. Das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" berichtete mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, der Konzern Telefonica spreche mit dem deutschen Telekommunikationsanbieter über eine Übernahme. Die Anteilsscheine von 1&1 schnellten im SDax um 11 Prozent nach oben, die Papiere der 1&1-Mutter United Internet zogen an der MDax-Spitze um fast 12 Prozent an./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

