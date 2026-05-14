Aktien Frankfurt: Dax weiter erholt dank Schwergewichten Siemens und SAP

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger dies- wie jenseits des Atlantiks bei Laune - zuletzt angetrieben von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco. Dies gab am Donnerstag auch den Dax-Schwergewichten Siemens und SAP (SAP SE) Auftrieb. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch ein geringes Handelsvolumen.

Am Ende verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,32 Prozent auf 24.456,26 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 1,57 Prozent auf 31.893,88 Zähler bergauf.

Auch in Europa standen Kursaufschläge zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,3 Prozent. In London ging es immerhin um knapp 0,5 Prozent hoch, während in Zürich wegen eines Feiertags kein Handel stattfand.

In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp im Minus. Der marktbreite S&P 500 und mehr noch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 wiesen hingegen klare Gewinne sowie Bestmarken aus./gl/he