DAX 40

25 231,20
291,85
1,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.10.2026 12:13:38

Aktien Frankfurt: Dax zieht vor US-Arbeitsmarktdaten mit US-Börsen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins- und Inflationssorgen. Im Schlepptau der anziehenden US-Indikationen gelang dem DAX eine schnelle Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit Juli wieder unterschritten worden war. Der Leitindex stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 25.166 Punkte und reduzierte damit sein Wochenminus auf knapp ein Prozent. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Freitag um 0,8 Prozent auf 30.493 Zähler zu.

Die New Yorker Aktienmärkte hatten sich am Vortag nach dem Xetra-Schluss schon etwas erholt und die US-Futures bestätigten nun diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise wegen Spekulationen, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erörtern.

Aus der Eurozone wurde am Vormittag eine erwartungsgemäß hohe Steigerung der Verbraucherpreise veröffentlicht. Anleger warten jetzt gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen. Die Helaba-Experten gehen wegen vorheriger Signale davon aus, dass "keine grundsätzlichen Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten".

Eine Stütze für den Dax waren wieder einmal die Aktien mit KI-Fantasie, darunter die Index-Spitzenreiter Infineon, Siemens Energy und HOCHTIEF mit Anstiegen zwischen 2,3 und 5,6 Prozent. Die relative Stärke im Technologiesektor setzt sich fort, denn der europäische Branchenindex erreichte ein Hoch seit Juni. In den USA schnuppert der NASDAQ 100 an einem erneuten Rekord.

Nachrichtlich standen Sportartikelhersteller im Fokus, da der US-Konkurrent Nike seinen Kurs außerbörslich mit einem enttäuschenden Ausblick mit mehr als zehn Prozent unter Druck brachte. Die Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) wurden davon nur anfangs belastet, schafften es aber dann beide ins Plus. Laut einem Börsianer sind die Probleme bei Nike weitgehend hausgemacht.

Im MDax sackte der Kurs von AUTO1 nach einem Vorab-Briefing, das der Gebrauchtwagenhändler vor seinem nächsten Quartalsbericht unter Analysten abhielt, um acht Prozent ab. Marcus Diebel von JPMorgan schrieb, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Ansonsten gab der Kurs von flatexDEGIRO um 1,4 Prozent nach, nachdem der britische Broker IG mit schwachen Eckdaten für Verwunderung sorgte.

Zwei Analystenkommentare bewegten: HENSOLDT wurde an der MDax-Spitze mit fünf Prozent ins Plus gehievt, während die Aktien der Commerzbank im Dax ihre Talfahrt mit einem Abschlag von 1,5 Prozent fortsetzten. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank ist es nun die kanadische Bank RBC, die ihr positives Votum für die Commerzbank aufgibt. Das Rüstungselektronik-Unternehmen Hensoldt dagegen wurde am Vortag von der Bank of America auf eine Liste der besten Anlageideen gesetzt, und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus./tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 231,20 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen