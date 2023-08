Aktien Frankfurt: Erholung nach schwacher Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Montag bei deutschen Aktien auf eine Kurserholung eingelassen. Mit 15 702,69 Punkten baute der Leitindex Dax (DAX 40) sein Plus bis zum Mittag auf 0,82 Prozent aus. Der MDAX folgte ihm etwas moderater mit einem Anstieg um 0,30 Prozent auf 27 235,33 Zähler. Gleichzeitig deutet sich an den US-Börsen ein freundlicher Start ab.

Zuletzt hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war das deutsche Kursbarometer in der Vorwoche kurz unter 15 500 Punkte gerutscht. Er konnte sich aber am Freitag knapp über seinem Tief von Anfang Juli fangen und setzte diesen Stabilisierungskurs nun fort.

Anleger nahmen es zu Wochenbeginn hin, dass Zinssenkungen chinesischer Banken in der Summe enttäuschten. Laut der Expertin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown machen sie sich aber Hoffnung, dass in China angesichts der großen Herausforderungen noch mehr Maßnahmen folgen werden.

In den Fokus rückt nun das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Laut der Privatbank Metzler werden Investoren "auf konkretere Hinweise warten, ob die US-Notenbank Fed sich doch noch in der Pflicht sieht, die Leitzinsen weiter anzuheben". Laut der Helaba bleibt die Mehrheit davon überzeugt, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Fed ausreichen.

Im Dax gehörten die Zalando-Aktien mit einem Anstieg um 1,3 Prozent zu den erholten Werten. Am Freitag hatten die Papiere des Online-Modehändlers unter einer Prognosesenkung des US-Unternehmens Farfetch gelitten, doch nun äußerte sich Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser weiter ermutigend. Der Experte sieht in der Schwäche von Farfetch kein negatives Signal für Zalando.

Im MDax zählte Redcare (Redcare Pharmacy) mit 5,4 Prozent Plus zu den besten Werten. Auch hier gab es eine Erholung, zu der wohl ein Analystenkommentar beitrug. Analyst Michael Heider von Warburg Research wurde noch etwas optimistischer für die Kursentwicklung der Online-Apotheke, deren Kursziel er auf 130 Euro erhöhte. Er lobte eine "sehr starke Wachstumsdynamik" und ein förderliches regulatorisches Umfeld.

Im SDAX war auch bei einigen Werten eine Gegenbewegung angesagt. Die Titel des Biosprit-Herstellers Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und des Chipunternehmens Elmos (Elmos Semiconductor) legten dort um 2,7 und 3,6 Prozent zu. Bei Verbio stabilisierte sich der Kurs nach zuletzt vier Handelstagen ohne Kursgewinne an der 100-Tage-Linie. Elmos erholten sich von ihrem Tief seit Ende Juni.

Bei Covestro war es kein positiver Kurstreiber, dass der Kunststoffkonzern nach monatelanger Suche einen Nachfolger für den Ende August scheidenden Finanzchef Thomas Toepfer präsentierte. Für den Kurs ging es um 0,8 Prozent bergab. Christian Baier, der die Finanzen des Großhändlers Metro leitet, soll vom 1. Oktober an übernehmen. Im September führt Covestro-Chef Markus Steilemann übergangsweise auch das Finanzressort.

Schwäche zeigten sich Immobilienwerte wegen der anhaltenden Zins-Unsicherheit, unter der sie für gewöhnlich leiden. Im Dax waren Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) mit einem Abschlag von 0,9 Prozent der größte Verlierer. Im MDax hatte diese Rolle die Aktie des Branchenunternehmens TAG Immobilien mit einem Abschlag von 2,4 Prozent inne./tih/jha/

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---