Aktien Frankfurt Eröffnung: Anhaltende Sorgen um Banksektor belasten schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Notfallrettung" der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse hat zu Beginn der neuen Handelswoche die Investoren am deutschen Aktienmarkt nicht beruhigen können. Der Dax (DAX 40) fiel am Montagmorgen auf ein weiteres Tief seit Januar und rutschte mit zuletzt minus 1,12 Prozent auf 14 602,19 Punkte unter die 100-Tage-Linie für den mittel- bis längerfristigen Trend. Damit knüpfte der deutsche Leitindex zugleich nahtlos an die Abschläge der Vorwoche von mehr als vier Prozent an.

Auch der MDAX der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor in den ersten Handelsminuten deutlich und gab um 1,90 Prozent auf 25 944,45 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone rutschte um 1,55 Prozent auf 4002,17 Punkte ab.

Die Sorgen um die Credit Suisse und der Kollaps mehrerer US-Regionalbanken hatten zuletzt an den Finanzmärkten die Angst vor einem Flächenbrand und einer neuen Finanzkrise heraufbeschworen. Mit milliardenschwerer Unterstützung der Schweiz und der dortigen Notenbank wurde am Wochenende die Übernahme der Schweizer Großbank durch die heimische Konkurrentin UBS beschlossen.

Zu Wochenbeginn belasteten europaweit und hierzulande erneut hohe Kursverluste bei Banken und Versicherern. Die Anleger sorgen sich vor allem um deren Engagement in bestimmten milliardenschweren Anleihen der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)), bei denen ein Totalausfall absehbar ist.

Vor dem Hintergrund der Turbulenzen wird nun mit besonderer Spannung die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch erwartet./tav/stk