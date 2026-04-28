Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben in der Defensive

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag Vorsicht walten. Mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie steigende Ölpreise halten die Kauflaune in Grenzen.

Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 24.044 Punkte und bleibt damit unter der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, die er tags zuvor unterschritten hatte. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,1 Prozent auf 30.342 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank ebenfalls um 0,1 Prozent.

Angesichts weiterhin hoher Ölpreise halten die aktuellen Konjunktur- und Inflationssorgen an. Insofern sind die Zinsentscheidungen in Japan, Europa und den USA in dieser Woche von besonderem Interesse. In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch folgt die US-Notenbank (Fed). Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der EZB und der Bank of England anberaumt. "Suchen dürften die Anleger nach Hinweisen, ob die bislang abwartende Haltung vieler Notenbanken beibehalten wird oder ob Zinserhöhungen für eine der nächsten Sitzungen signalisiert werden", schrieb Commerzbank-Experte Alexander Krämer./edh/stk