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11.06.2026 09:22:39
Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger halten sich zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen bei den Anlegern Vorsicht walten. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank sprach von einer Schaukelbörse, die auch aufgrund der Saisonalität noch ein paar Wochen anhalten könnte.
Der DAX zeigte sich in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 24.190 Punkten. Auch der MDAX blieb nahezu stabil bei 31.297 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent aufwärts./edh/stk
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