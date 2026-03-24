EURO STOXX 50

5 581,29
6,97
0,13 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
24.03.2026 09:28:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger in Lauerstellung - Ölpreis weiter im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Im Mittelpunkt steht am Dienstag die Frage, ob die starke Zwischenerholung zu Wochenbeginn zunächst nur ein Strohfeuer war. Im frühen Handel kamen beim DAX nochmals moderate Gewinne dazu. In den ersten Handelsminuten stand der Leitindex 0,14 Prozent höher bei 22.684 Punkten.

Am Montag war der Dax zunächst klar unter die Marke von 22.000 Punkten gesackt und hatte den tiefsten Stand seit etwa elf Monaten erreicht, bevor eine Kurznachricht von US-Präsident Donald Trump Hoffnung auf ein mögliches Abkommen machte. Die Nachrichtenlage bleibt seitdem aber widersprüchlich mit gegenteiligen Signalen des Iran. In der Nacht gab es in der Golfregion weitere Angriffe. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent blieb über 100 US-Dollar.

Das Gesamtbild an den Börsen in Deutschland und Europa war vor diesen Hintergründen am Dienstag durchwachsen: Während der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten um 0,16 Prozent auf 28.183 Punkte fiel, legte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) zuletzt um 0,4 Prozent zu./tih/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 581,29 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen