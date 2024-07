Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger lassen Vorsicht walten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Wochenstart haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückgehalten. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,35 Prozent auf 18 225,80 Punkte. Der MDAX verlor 0,31 Prozent auf 25 167,52 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um rund 0,5 Prozent nach unten.

Am Montag war der Dax nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zunächst stark gestartet und in den ersten Handelsminuten bis auf 18 460 Punkte nach oben gelaufen. Letztlich war er aber doch an der zwischenzeitlich schon überwundenen 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18 398 Punkten hängengeblieben. So bleibt reichlich Unsicherheit mit Blick auf die politische Landschaft in Frankreich./edh/mis