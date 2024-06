Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger zurückhaltend vor US-Zinssignalen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Abgaben zum Wochenstart haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ruhig angehen lassen. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,18 Prozent auf 18 528,71 Punkte. Tags zuvor hatte die Unsicherheit nach der Europawahl den deutschen Leitindex zwischenzeitlich auf ein Fünfwochentief gedrückt.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten gewann am Dienstagvormittag 0,14 Prozent auf 26 778,23 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Laut der Commerzbank ist vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch an den Börsen Konsolidierung angesagt. Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden./edh/mis