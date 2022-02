Aktien Frankfurt Eröffnung: Berichtssaison sorgt für positive Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Jahreszahlen von Unternehmen wie Airbus (Airbus SE (ex EADS)) oder Commerzbank haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angeschoben. Dabei ist die Ungewissheit über die weitere Entwicklung im Russland/Ukraine-Konflikt etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Das jüngste Protokoll zur letzten US-Notenbanksitzung belastete die Märkte diesmal nicht.

Der Dax (DAX 40) gewann wenige Minuten nach der Eröffnung 0,39 Prozent auf 15 431 Punkte. Über 15 500 Zähler kam der deutsche Leitindex zuletzt nicht hinaus. Ein Trend sei gerade nicht zu erkennen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der MDAX der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,65 Prozent auf 33 751 Punkte zu. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), gewann rund 0,5 Prozent./ajx/stk