Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax baut Gewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag weiter zugelegt. Nach seinen deutlichen Vortagsgewinnen weitete der Leitindex die Gewinne im frühen Handel nochmals um 0,20 Prozent auf 14 391,39 Punkte aus. Der MDAX gewann 0,24 Prozent auf 31 177,19 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx (EURO STOXX 50) stieg um 0,4 Prozent.

Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation das Geschehen prägten. Die LBBW schrieb am Morgen, dass die Finanzmarktakteure auf extrem hohe Teuerungsraten inzwischen eingestellt sind.

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie bremste zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte, an der Wall Street hat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht. Mit den nach Börsenschluss vorgestellten Zahlen könnte Tesla nun auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen./tih/jha/