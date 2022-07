Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax baut Vortagesgewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist schwungvoll in den Handel am Donnerstag gestartet und hat seine Vortageserholung ausgeweitet. Der Leitindex Dax (DAX 40) stieg in den ersten Handelsminuten um 1,26 Prozent auf 12 753,66 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um mehr als 1,5 Prozent zugelegt, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren abgesackt war. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstagmorgen 1,05 Prozent auf 25 240,73 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zog um rund 1,5 Prozent an.

Positive Impulse erhalten die Aktien laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von den zuletzt gefallenen Ölpreisen. "Denn ein niedrigerer Ölpreis wird auch die Inflation bremsen. Von daher dürften die Notenbanken den Rückgang des Ölpreises mit Wohlwollen verfolgen", glaubt der Experte. Am Donnerstag zeigten die Ölpreise allerdings wieder eine leichte Aufwärtstendenz./edh/mis