Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet 25.000 Punkte am Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX versucht am Freitag mit einem soliden Start die 25.000-Punkte-Marke zu festigen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Nun bewegte er sich am Tag des großen Verfalls im frühen Handel nochmals 0,2 Prozent höher bei 25.080 Punkten. Der MDAX gab dagegen ganz knapp auf 32.661 Punkte nach.

Der Dax profitiert von einem Erholungsversuch bei Automobilwerten sowie den anziehenden Rheinmetall- und Infineon-Aktien, während das Schwergewicht SAP (SAP SE) nach einem erreichten Tief seit November 2023 dieses Mal nicht belastete. Der Leitindex könnte damit seine Gewinnstrecke fortsetzen: Wenn auch zumeist mit Mühe, hat er schon sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen hinter sich.

Die internationalen Vorgaben waren zu Wochenschluss gemischt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US- Zinserhöhung steigen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen eines Feiertags nicht geben. Zu möglichen Schwankungen könnte der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen./tih/jha/