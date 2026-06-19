DAX 40

24 985,82
-40,98
-0,16 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
19.06.2026 09:25:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet 25.000 Punkte am Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX versucht am Freitag mit einem soliden Start die 25.000-Punkte-Marke zu festigen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Nun bewegte er sich am Tag des großen Verfalls im frühen Handel nochmals 0,2 Prozent höher bei 25.080 Punkten. Der MDAX gab dagegen ganz knapp auf 32.661 Punkte nach.

Der Dax profitiert von einem Erholungsversuch bei Automobilwerten sowie den anziehenden Rheinmetall- und Infineon-Aktien, während das Schwergewicht SAP (SAP SE) nach einem erreichten Tief seit November 2023 dieses Mal nicht belastete. Der Leitindex könnte damit seine Gewinnstrecke fortsetzen: Wenn auch zumeist mit Mühe, hat er schon sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen hinter sich.

Die internationalen Vorgaben waren zu Wochenschluss gemischt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen eines Feiertags nicht geben. Zu möglichen Schwankungen könnte der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen./tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 985,82 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen