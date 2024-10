Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem deutschen Aktienmarkt winkt ein ruhiger Wochenausklang. Der DAX stieg am Freitag im frühen Handel um magere 0,02 Prozent auf 19.214,10 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,06 Prozent auf 26.760,64 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,1 Prozent auf 4.967,34 Punkte.

Die US-Inflationszahlen am Vortag hatten es nicht vermocht, den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch vom September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19.000 Zählern zu befördern. An diesem Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Wells Fargo (Wells FargoCo) lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen./edh/nas