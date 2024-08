Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt stabil trotz Nvida-Enttäuschung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von etwas enttäuschenden Signalen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag kaum beirren lassen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um fast 0,2 Prozent auf 18.816 Punkte. Tags zuvor war deutscvhe Leitindex bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkte herangelaufen.

Der MDAX stieg derweil um rund 0,2 Prozent nach auf 25.270 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent.

Nvidia-Aktien waren nachbörslich deutlich abgerutscht. Sie hatten auch andere große Halbleitertitel wie Micron Technology, QUALCOMM, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit nach unten gezogen. Analysten fanden mit der Prognose für die Profitabilität ein Haar in der Suppe. Zudem blieben einige Fragen zu einer Änderung beim Produktionsverfahren für das nächste Chipsystem mit dem Namen Blackwell unbeantwortet. Dagegen überzeugte der SAP-Branchenkollege (SAP SE) Salesforce mit einem angehobenen Ausblick./ag/mis