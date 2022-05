Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dank Vorgaben wieder über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben der Übersee-Börsen haben den Dax (DAX 40) am Dienstag wieder über 14 000 Punkte steigen lassen. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,98 Prozent auf 14 100,64 Punkte zu. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,01 Prozent auf 29 224,25 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,93 Prozent auf 3719,77 Zähler.

In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Die US-Börsen hatten am Vortag zwar überwiegend schwächer geschlossen, wurden beim Broker IG zuletzt aber etwas höher taxiert.

Nach Einschätzung der UBS-Chartexperten befindet sich der Dax derzeit auf einer "Achterbahnfahrt" um die 14 000 Punkte. Bereits am Vortag war er um diese Marke geschwankt, aber letztlich darunter aus dem Handel gegangen. Den von den Experten als wichtig erachteten Bereich von 13 925 bis 13 950 Zählern hatte er aber gehalten. "Nachdem diese Auffangzone standgehalten hat, könnte dieses Level nun erneut als Sprungbrett für einen Erholungsversuch genutzt werden", betonten sie./gl/jha/