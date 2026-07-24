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24.07.2026 09:23:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich etwas - SAP zieht an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag hat sich der DAX zum Wochenschluss erst einmal stabilisiert. Dank deutlicher Gewinne bei den Aktien des Schwergewichts SAP (SAP SE) legte der deutsche Leitindex im frühen Handel am Freitag um 0,5 Prozent auf 24.890 Punkte zu. Europas Branchenprimus kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Aboverträgen. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer ein moderates Plus an.
Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 0,4 Prozent auf 31.784 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent./la/mis
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