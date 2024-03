Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas unter Rekordhoch nur wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche hat sich der Dax (DAX 40) vor einem weiteren Rekordhoch zunächst geziert. Im frühen Handel bewegte er sich mit 18 477,22 Punkten um den Vortages-Schlusskurs. Die vergangenen sieben Handelstage hatte er jeweils im Plus geschlossen. Seine Bestmarke steht aktuell bei 18 511 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte am Gründonnerstag ebenfalls kaum verändert bei 27 098,76 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,2 Prozent.

An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes nach der jüngsten Verschnaufpause wieder in Gang gekommen. Für eine Fortsetzung der Rekordjagd reichte es im S&P 500 und Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) allerdings nicht ganz. In Tokio rutschte der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) indes etwas ab.

Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich schon am Montag wieder aus der Osterpause zurück./ajx/mis