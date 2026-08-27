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27.08.2026 09:17:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gefestigt nach Zahlen von Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor stützen am Donnerstag den Gesamtmarkt. NVIDIA, Salesforce und CrowdStrike überraschten die Anleger positiv.

Der DAX gewann kurz nach der Eröffnung auf Xetra 0,26 Prozent auf 26.355 Punkte. Damit notierte der deutsche Leitindex noch unter seinem Vortageshoch, gleichwohl bleibt das Rekordhoch bei knapp 26.574 Punkten in Sichtweite. Die Handbremse sei noch angezogen, merkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets an. Die Stimmung nach den Nvidia-Zahlen sei aber gut.

Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstagfrüh um 0,33 Prozent auf 32.627 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent. In den Fokus rückt nun das Notenbanktreffen in Jackson Hole, dessen Höhepunkt die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag sein wird./ajx/stk

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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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