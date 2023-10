Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht Schwung aus nach Erholungsrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally am Vortag ist beim Dax (DAX 40) zur Wochenmitte erst einmal Konsolidierung angesagt. Trotz guter Vorgaben aus Asien verlor der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten 0,33 Prozent auf 15 372,22 Punkte. Mit 15 443 Punkten war ihm am Dienstag an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie die Luft ausgegangen. Beeinträchtigt durch einen Kurssturz bei Fresenius Medical Care (FMC) sackte der MDAX der mittelgroßen Unternehmen am Mittwochmorgen sogar um 1,36 Prozent auf 25 444,57 Punkte ab. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um rund 0,6 Prozent bergab.

Moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, hatten zuletzt die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt. Nun warten die Anleger gespannt auf die am Nachmittag anstehenden Erzeugerpreise aus den USA. Am Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed das Protokoll zu ihrer September-Sitzung. Von beidem erhoffen die Anleger Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Endgültige Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September bestätigten derweil, dass die hiesige Inflation auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs gesunken ist./gl/tih