Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich über 16000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anstieg des Dax (DAX 40) über 16 000 Punkte zur Wochenmitte hat sich der Index am Donnerstag über dieser runden Marke gehalten. Der Leitindex lag im frühen Handel mit 16 006 Zählern leicht im Minus. Am Vortag hatte der Dax dank einer im Juni deutlich gesunkenen Inflation in den USA schwungvoll den vierten Gewinntag in Folge eingetütet. Analysten machen nun das Hoch vom Monatsanfang bei gut 16 200 Punkten als nächstes Ziel aus.

Der MDAX der mittelgroßen Titel lag am Morgen ebenfalls moderat im Minus bei 27 960 Punkten. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeigte sich leicht im Plus./bek/men